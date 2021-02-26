До 15 градусов тепла: какая погода ожидает жителей Кубани 27 февраля

Фото мэрии Сочи

Самая крупная погодная неприятность в начале выходных для жителей региона выразится, разве что, в небольших дождях. В целом в регионе будет довольно тепло-особенно учитывая недавние аномальные морозы.

- В крае переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы13-18 м/с, в отдельных районах до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°,в юго-восточных предгорных районах -2…+3°; днем +5…+10°, местами в южной половине края до +15°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы12-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +5…+10°,- сообшает ГУ МЧС по краю.

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В Краснодаре горожане уже потихоньку привыкают к снегу и даже к транспортному коллапсу.

А вот к чему горожане привыкают с проблемами, так это к морозам. На трассах региона, а также в центре Краснодара поставили обогреваемые палатки.(читать далее)