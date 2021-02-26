В ночь с 26 на 27 февраля в Краснодаре приступят к ямочному ремонту улицы Ставропольской

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре, в ночь с 26 на 27 февраля начнется ремонт дорожного покрытия на улице Ставропольской. Чтобы не мешать движению транспорта, работы будут вестись в ночное время.

- После продолжительных температурных качелей, заморозков и выпадения большого количества снега на некоторых участках дорог необходим ямочный ремонт. Сейчас выявляем эти участки и будем приступать к работам, — сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

В марте ремонт пройдет и на улице Уральской, а также на путепроводах на Северной.

В планах городских властей в 2021 году отремонтировать более 200 участков улиц. .

В 2020 г. в Краснодаре отремонтировали 346 участков дорог, общей площадью более 72 тыс. квадратных метров.

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В ходе ремонта участок трассы намечено расширить до четырёх полос. Здесь же обновят тротуары , заменят инженерные сети. Работы планируется завершить в полном объеме до конца августа.(читать далее)