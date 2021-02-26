На Кубани создадут единый интерактивный ресурс по завершению социальных долгостроев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создадут единый интерактивный ресурс, где будет аккумулироваться информация о сроках завершения и ходе строительства социальных долгостроев. Всего в регионе 2,2 тысячи таких объектов, в числе которых детские дошкольные учреждения, спортзалы, трубопроводы, дороги.

– Некоторые объекты висят на балансе районов с начала XIX века, - сообщил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. - Мы видим, что в отдельных муниципалитетах работа не ведется в принципе.

По его словам, сотрудники, которые бездействуют, будут привлечены к ответственности, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в этом году одномоментно будут строить около 100 социальных и инфраструктурных объектов. Финансирование увеличено в полтора раза по отношению к прошлому году. На строительство социальных и инфраструктурных объектов в крае на 2021 год выдели на 7,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году – рекордные 42,4 млрд рублей.