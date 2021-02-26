В Краснодаре презентовали проект развития городской среды «7 улиц»

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В краевом центре презентовали проект развития городской среды «7 улиц». Предложено расширить пешеходную зону в историческом центре города — на улицах Рашпилевской, Красноармейской, Советской и Длинной.

— Пешеходная часть улицы Красной уже не удовлетворяет все современные потребности — эта улица перегружена и транспортом, и пешеходами, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Поэтому, развивая исторический центр, мы должны думать и о новых возможностях развития улиц с этой точки зрения.

Проект разработан с учетом рекомендаций специалистов Высшей школы экономики. Он предлагает сужение проезжей части, расширение тротуаров и создание велосипедных дорожек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что появился проект сочинской пешеходной зоны. Согласно плану, на улицах Несебрская, Войкова, Поярко, Кооперативная и переулке Электрическом будет ограничено движение транспорта.