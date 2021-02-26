В Краснодаре на улице Красной спилили два старых тополя

В краевом центре на пересечении улицы Красной с Гаврилова спилили два старых тополя Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

В краевом центре на пересечении улицы Красной с Гаврилова спилили два старых тополя.

На вид стволы были здоровые Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

- По данным специалистов растения были заражены грибом, их спилили на основании выданного порубочного билета, - прокомментировали в пресс-службе городской мэрии. - В дальнейшем на этом месте намечено сделать компенсационное озеленение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Туапсинском районе полицейские задержали «черного» лесоруба. Мужчина, не имея соответствующего разрешения, вырубал деревья в селе Дефановка. Гражданин, прибывший из Апшеронского района, спилил пять деревьев породы «Бук» и одно дерево породы «Граб». Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 1,5 миллионов рублей.