Фото: @timofey_zavalinich

Подросток из Новороссийска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети-8» на «Первом канале». 11-летний Тимофей Завалинич попал в команду лидера группы «Баста» Василия Вакуленко.

- Я учусь в шестом классе, люблю петь, рисовать. Пишу книгу – записываю туда разные моменты из жизни, смешные ситуации, - рассказал в эфире «Первого канала» юный певец. - Я хочу дописать ее до конца, хочу, чтобы она была в трех томах, чтобы ее перевели хотя бы на 10 языков и чтобы все ее читали.

Тимофей Завалинич поет с детства. Он занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, в студии Black Orpheus и театральном отделении Детской школы искусств.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как юный певец из Краснодара поразил наставников шоу «Голос. Дети». Роберт Касьян исполнил песню на итальянском языке.