«До 20 метров в секунду»: Шквалистый ветер ожидается на Кубани в выходные

Ветер 27 февраля будет дуть юго-западный Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре в субботу синоптики не прогнозируют существенных осадков. Но юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с, утром и днем порывы 12-17 м/с. При этом температура воздуха резко поднимется, днем в Краснодаре – от +9 до +11°С.

В целом по региону ожидается сильный ветер.

- Ветер 27 февраля будет дуть юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных районах до 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

На Кубани температура воздуха субботним днем будет от +5 до +10°С. Местами в южной половине края воздух прогреется до +10+15°С. На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер - юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Краснодарском крае.