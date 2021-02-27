В Сочи из-за ДТП с четырьмя автомобилями затруднено движение на дороге в Красную Поляну

Скрин из видео: https://t.me/sochitypical

В Сочи серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла утром 27 февраля. Машины столкнулись в первом тоннеле совмещенной дороги Адлер-Красная Поляна.

- По предварительным данным, водитель Hyundai Starex при движении в тоннеле допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Volkswagen Polo. Продолжив движение, он врезался в другой Hyundai Starex и BMW, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Скрин из видео: https://t.me/sochitypical

Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. На месте ЧП работают сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и экстренных служб.

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По предварительным данным, водитель Hyundai ехал в сторону Адлера. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся автомобилем Mitsubishi (читать далее)