Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 февраля выросло на 158

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 27 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 158 человек, накануне было зафиксировано 160 случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Апшеронский район, здесь выявили 39, 21 и 11 новых случаев, соответственно.

- По восемь инфицированных зафиксировано в Ейском и Кореновском районах. По семь положительных тестов на коронавирус в Приморско-Ахтарске и Геленджике. По шесть – в Горячем Ключе, а также Усть-Лабинском и Щербиновском районах. Четыре новых больных в Староминском районе. По три – в Отрадненском, Белореченском, Выселковском, Белоглинском и Новороссийске. По два человека заболели в Анапе и Новокубанском районе. По одному новому инфицированному - в Курганинском, Лабинском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Павловском и Армавире, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 674,4. В данный момент 75 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 73 – на ИВЛ, 2 – на ЭКМО.