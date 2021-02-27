Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 27 февраля выросло на 15

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае продолжат умирать люди с диагнозом коронавирусная инфекция. По данным на 27 февраля за последние сутки в регионе скончались еще 15 человек. У всех заболевших была тяжелая форма опасного заболевания, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония.

- В больницах Краснодара скончались два человека – 54-летний мужчина из Брюховецкого района и 86-летняя жительница Новороссийска. В медучреждениях Сочи ушли из жизни два мужчины и две женщины в возрасте от 70 до 93 лет. В Крымском районе умерли три пациента – 65-летний житель Геленджика, 73-летний - Абинского района и 76-летний анапчанин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - В Усть-Лабинском районе не удалось спасти 70-летнюю местную жительницу, в Лабинском – 80-летнюю пациентку, в Тимашевском – 87-летнего мужчина. В ковидном госпитале Анапы не перенес тяжелого заболевания 75-летний пациент. В Армавире – 56-летний местный житель, в Новороссийске – 59-летний мужчина.

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 1915 летальных случаев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что по данным на 27 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 158 человек, накануне было зафиксировано 160 случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Апшеронский район, здесь выявили 39, 21 и 11 новых случаев, соответственно.