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Ущерб от коррупционных преступлений на Кубани за три года превысил 12,8 млрд рублей

Всего было выявлено более 3,1 тысяч нарушений закона, 212 человек стали фигурантами уголовных дел
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Краснодарском крае ущерб от коррупционных преступлений на Кубани за три года превысил 12,8 млрд рублей. Всего было выявлено более 3,1 тысяч нарушений закона, 212 человек стали фигурантами уголовных дел.

- Чаще всего преступления фиксировались в сферы ЖКХ и закупок, землепользования и градостроительства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе руководитель предприятия вернул премий через суд. Он осужден за коррупционное преступление

В Краснодарском крае осужденный за коррупцию руководитель государственного автономного учреждения возместил ущерб – более 24 млн рублей. Ранее приговором Ленинского районного суда Краснодара глава «Краснодаркрайгосэкспертизы» был признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение средств в особо крупном размере). Он приговорен к 3,5 годам тюрьмы.