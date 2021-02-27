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В Краснодаре очистили от визуального мусора остановки и дорожные указатели

Незаконные граффити и рекламные объявления больше не портят внешний вид краевого центра
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: krd.ru.

Фото: krd.ru.

В Краснодаре очистили от визуального мусора 100 остановок и 10 тысяч дорожных указателей. Незаконные граффити и рекламные объявления больше не портят внешний вид краевого центра. Одновременно заменили более 700 дорожных знаков.

- Нередко полностью убрать наклеенные объявления невозможно и приходится демонтировать испорченные знаки и устанавливать новые, а также менять части остановок, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

Специалисты мэрии зафиксировали случаи самовольного демонтажа ограничительных столбиков, которые предупреждают заезды на тротуар. В том числе – на улице Передовой.