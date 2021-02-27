В Сочи ремонтируют 20 улиц в рамках дорожного нацпроекта

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Сочи одновременно ремонтируют 20 улиц в рамках дорожного нацпроекта. На восьми участках проезжей части рабочие уже уложили новый асфальт.

- Основные работы уже завершены на улицах Ровная, Юбилейная и Краснооктябрьская в Лазаревском районе, Краевско-Греческая, Прямая и Чекменева в Хостинском районе, переулках Донецкого и Нагуляна в Адлерском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего до конца 2021 года на курорте обновят 49 автомобильных дорог, длина которых более 26 километров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, как проходит ремонт дорог в Краснодаре и публиковала полный список улиц, где ведутся работы.