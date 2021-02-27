На Кубани ожидаются дождь и мокрый снег

Возможно, днем столбик термометра поднимется до +1+6°С. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае ожидаются дождь и мокрый снег. Погода продолжает испытывать Кубань на прочность. Утром 28 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха в последний день зимы от -2 до +3°С, 1 марта удивит жителей края весенним морозом до -5°С. Возможно днем столбик термометра поднимется до +1+6°С.

- На Черноморское побережье ждут ливни и снегопады, самые сильные будут на участке от Джубги до Магри, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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