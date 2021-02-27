На Кубани завершили строительство спорткомплекса с бассейном

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Крымском районе Кубани завершили строительство спорткомплекса с бассейном. Это сделано по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Спортивный комплекс начали возводить еще в 2013 году. Но через время объект был заморожен и стал «спортивным долгостроем».

- Комплекс рассчитан на 250 человек, он будет работать круглый год, плаванием здесь смогут заниматься как дети, так и взрослые, – сообщил глава региона.

В 2020 году на Кубани удалось завершить 150 социальных долгостроев. Среди которых не только спорткомплексы, но и медицинские центры, социальные учреждения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре откроют бассейн-долгострой в Юбилейном микрорайоне. Напомним, в 2017 году администрация города расторгла договор с подрядчиком. Было проведено обследование объекта, разработана необходимая документация, проект прошел экспертизу, получив положительное заключение.