Краснодар засыпает мокрым снегом

Дождь с мокрым снегом ожидается в Краснодаре в течение дня Фото: Галина КОПЫЛОВА

Утром 28 февраля в Краснодаре пошел мокрый снег. По прогнозу, осадки в городе ожидаются целый день. Из-за плюсовых температур сугробов ждать не стоит.

- В Краснодаре 28 февраля временами пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…2°, днем 4…6°. В большинстве районов края также ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром будет туман. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем 1…6°, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Карта осадков Яндекс на 8 часов утра 28 февраля

Дождь прогнозируют в Краснодаре на 1 и 3 марта. Также сильные снегопады с дождями ожидаются с 7 числа, они затянутся почти на неделю.

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