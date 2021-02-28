На улице Тургенева в Краснодаре водитель устроил массовое ДТП

Обстоятельства и причины ДТП на Тургенева выясняются Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовое ДТП случилось 26 февраля около 22:00 на улице Тургенева. По предварительным данным, мужчина на автомобиле Toyota не справился с управлением и столкнулся с двумя попутными машинами Toyota и «Лада». А после протаранил еще две припаркованные машины — Toyota и BMW.

- В результате ДТП пострадавших нет. Сейчас устанавливается ущерб, и выясняются все обстоятельства случившегося. Водитель отказался от медосвидетельствования. Это может грозить штрафом до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

У водителя Toyota, устроившего массовое ДТП, также не было страховки. Его машина отправлена на штрафстоянку.

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