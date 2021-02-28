В Краснодаре из окна школы выпала 15-летняя девочка

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

25 февраля из окна 3 этажа одной из краснодарских школ выпала 15-летняя ученица. Она выжила, но получила серьезные травмы.

- Несчастный случай произошел в хуторе, который находится на въезде в Краснодар. Школьница выпала из окна 3 этажа и попала в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Сейчас она находится под наблюдением врачей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Сейчас опрашиваются школьники и учителя. Известно, что девочка из полной семьи и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.