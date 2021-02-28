В Анапе включат сирены

Жителей просят соблюдать спокойствие

В Анапе предупредили, что 3 марта в городе будет проводиться плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Жителям никаких мер принимать не нужно.

- 3 марта c 10:40 утра будет проверяться система оповещения. При включении сирен и громкоговорящих устройств нужно соблюдать спокойствие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении гражданской обороны и защиты населения города Анапы.

Звучание сирен – предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности и означает «Внимание всем!». По этому сигналу необходимо включить телевизор или радио и прослушать специальное сообщение.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе сносят 12-этажный многоквартирный самострой. Дом простоял недостроенным девять лет.