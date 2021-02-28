В минздраве Кубани ответили на самые частые вопросы по вакцинации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом каждый день снижается. Медики связывают такую динамику с вакцинацией населения. Но много вопросов о прививках против COVID-19 еще остается. В минздраве ответили на самые частые.

- Первый вопрос связан с организацией вакцинации в определенных населенных пунктах. При трех условиях можно организовать во всех структурных подразделениях пункты вакцинации. Нужно наличие лицензии на проведение вакцинации, наличие обученных медработников и особенности соблюдения холодовой цепи вакцины, - сообщил замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев.

Еще один вопрос у жителей возникает, это как быстрее всего сделать прививку. В минздраве отметили, что самый простой способ – это записаться на вакцинацию через сайт госуслуг или регистратуру, где вам предложат определенное время и дату проведения вакцинации. Либо прийти в мобильный пункт вакцинации и сделать прививку в порядке очереди.

Третий частый вопрос: если человеку нужно уехать после первого этапа вакцины, через какое максимальное время можно пройти второй этап? Медики отвечают, что вакцинацию можно отложить до 45 суток. Единственное – об этом нужно предупредить медработников.