Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 февраля выросло на 157

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 февраля. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 28 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 157 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Сочи, здесь выявили 46, 17 и 14 новых случаев соответственно.

- Много инфицированных за сутки также наблюдалось в Геленджике и Армавире, в госпитали городов поступило по 12 человек. По семь человек с коронавирусом выявили в Новокубанском и Отрадненском районах, шесть – в Туапсинском, пять – в Крымском, четыре – в Кущевском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Меньше всего зараженных в в Белореченском, Приморско-Ахтарском, а также Славянском районах – поступили по три новых пациента с коронавирусом. По два случая – в Ейском, Тимашевском, Темрюкском и Щербиновском районах, Новороссийске и Горячем Ключе. Единичные заражения зафиксированы в Северском, Павловском, Абинском, Гулькевичском, Кавказском и Брюховецком районах.

Также известно, что среди заболевших за сутки – один 16-летний подросток. В настоящее время 77 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах сейчас лечатся 1156 человек с ковидом, на дому – 2354 жителя.

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