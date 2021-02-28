Два памятника в Кубани вошли в энциклопедию самых необычных скульптур России

Фото: art.tutu.ru

В уникальную электронную энциклопедию вошли объекты из 85 регионов страны. Краснодарский край представлен памятником коню в пальто, который находится в Сочи и памятником кошельку – он находится в краевом центре.

- Лучшие скульптуры выбирали голосованием. Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва. В тройку также вошли скульптура «Свидание» в Курске и скульптура «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске. Но все 100 участников получили своё место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители сервиса.

Для каждой из ста скульптур созданы объёмные модели. Объекты можно покрутить и посмотреть с разных сторон. Также на сайте указана информация о том, кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого размера, и какие легенды с ней связаны.