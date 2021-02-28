В Краснодаре 3 марта включат сирены

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В Краснодаре пройдет комплексная проверка технического состояния системы оповещения населения. Сирены включат 3 марта в 10.40. Жителей города просят сохранять спокойствие.

- Это учебная проверка работоспособности и состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Она проводится регулярно и не является сигналом к каким-либо действиям. В момент звучания сирен горожанам стоит сохранять спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

При звучании сирены нужно прослушать специальные сообщения по телевизору и радио.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сирены 3 марта для проверки включат в Анапе и других городах края.