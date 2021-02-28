Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 28 февраля выросло на 14

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжат умирать люди с коронавирусом. По данным на 28 февраля за последние сутки в регионе скончались еще 15 человек. У всех заболевших была тяжелая форма COVID-19, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония.

- В Сочи умерли пять человек: 49-летний мужчина и три женщины 60, 72 и 84 лет, проживавшие в городе, а также 57-летний пациент из Курганинского района. В Лабинске не стало 57-летнего жителя Армавира и 69-летнего жителя Мостовского района. В Армавире умерли двое местных жителей 53 и 77 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В других городах произошли единичные летальные случаи. В Краснодаре скончалась местная жительница 45 лет. В Усть-Лабинске умер 59-летний мужчина из Кореновского района. 70-летний житель Анапы ушел из жизни в больнице Крымска. В Тихорецке умерла 72-летняя женщина из Новопокровского района. В Анапе остановилось сердце 70-летнего местного жителя.

За время пандемии с коронавирусом скончались 1929 человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по последним данным на 28 февраля за последние сутки в госпитали Кубани попали еще 157 человек, среди них – один подросток.