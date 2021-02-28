В Сириусе летом откроют спортивный парк на берегу Черного моря

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В Сириусе откроют спортивный парк на берегу моря. Его площадь составит около 45 квадратных метров. В спортзоне оборудуют футбольные и баскетбольные площадки, площадки для танцев и фитнеса, создадут места с современными уличными тренажерами для кроссфита и воркаута, а также построят два бассейна.

- Спортивный парк будет открыт для всех жителей и гостей федеральной территории. Он раскинется напротив малой ледовой арены «Шайба», - сообщил ТАСС заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин.

Открыть спортивный парк планируют в июне этого года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что врио главы Сириуса Андрей Столяров зарегистрировался в соцсетях, чтобы быть ближе к народу. Он считает, что интернет-площадка поможет вместе с жителями быстрее решать насущные проблемы. Чиновник спрашивает у местных жителей, какие перемены они хотят видеть в первую очередь на федеральной территории.