Два предприятия Темрюкского района присоединились к внедрению бережливых технологий

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В Краснодарском крае растет количество предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Они получают ряд налоговых льгот, повышают эффективность производства и квалификацию своих сотрудников. В Темрюкском районе присоединились к внедрению бережливых технологий ООО «Пищевые ингредиенты» и ООО «Морской терминал «Тамань».

- В Темрюкском районе уже четыре предприятия учувствуют в нацпроекте «Производительность труда». «Пищевые ингредиенты» и «Морской терминал «Тамань» получили краевые гранты по 3 млн рублей. Также в нацпроекте продолжают участвовать НАО «Темрюкское ДРСУ» и АО Агрофирма «Южная», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

ООО «Пищевые ингредиенты» выпускает жиры и маргарины для производства продуктов питания. А ООО «Морской терминал «Тамань» - пункт по перевалке жидких пищевых грузов.