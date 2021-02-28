В мэрии Краснодара обсудят работу общественных туалетов в парках и скверах

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Главная городская планерка в мэрии Краснодара состоится 1 марта. Ее проведет глава краевого центра Евгений Первышов. Совещание начнется в 9:00. Его может посмотреть любой желающий в официальных социальных сетях администрации города.

- На планерке пройдет публичное обсуждение концепции благоустройства парка «Солнечный Остров», поговорят о работе общественных стационарных туалетов в парках и скверах, а также строительстве социальных объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города. .

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти Краснодара объяснили разницу между СНТ и поселком. Строить социальные объекты для дачников на этих территориях не планируется. Жителям может быть оказана помощь при ведении переговоров между сетевой компанией и собственниками жилья.