В МЧС предупредили о снеге и гололеде на Кубани с 1 по 3 марта

Сосулек в городах и районах может прибавиться

С 1 по 3 марта на Кубани пройдет дождь с мокрым снегом. Из-за перепада ночных и дневных температур местами возможем гололед. Водителей просят быть аккуратными на дорогах.

- 1-3 в большинстве районов Краснодарского края ожидается переменная облачность. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега, гололед, налипание мокрого снега. Днем 2 марта без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 1 марта ночью будет морозить до -4 градусов, 2 марта ожидается понижение до -10 градусов. Днем температура будет держаться на отметках от 5 до 9 градусов тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что 1 марта в горах Краснодарского края выше 2000 м лавиноопасно.

По прогнозу, мокрый снег и дождь ожидается 6-7 марта. К выходным может потеплеть до +12 градусов. А в женский праздник, 8 марта, синоптики говорят, будет солнечно и сухо, после чего снова придет затяжной дождь.