Жительница Кубани пожаловалась на соседку, пускающую в подъезд кошек

Проводится проверка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кропоткине жильцы многоэтажного дома постоянно скандалят с пожилой соседкой. Женщина не может равнодушно смотреть на то, как бродячие коты замерзают на улице, и пускает их погреться в подъезд. А все остальные не могут переносить запах после передержки бездомных животных. После очередной порции доброты одна из соседок пошла в полицию.

- Она пускает бездомных кошек в подъезд, а они справляют нужду на детскую коляску и не только. Надоела эта вонь! – пришла с заявлением в полицию девушка.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомолке», что материал зарегистрирован, проводится проверка. Но при этом специалисты добавили, что в таких случаях обычно не штрафуют, а пытаются в беседе примерить соседей и найти выход из ситуации.