В одной из кубанских станиц на берегу реки нашли мумифицированный труп

Причины смерти устанавливаются

Жительница станицы Кущевской, прогуливаясь по берегу реки, наткнулась на ужасную находку. Возле воды женщина увидела мумифицированный труп. О мертвом человеке женщина сообщила в полицию.

- Труп мужчины был обнаружен на берегу Куго-Ея в станице Кущевской. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. После осмотра установлено, что мужчина скончался около полугода назад, за это время труп успел мумифицироваться, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователи проводят по данному факту проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Назначено судебно-медицинская экспертиза.

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