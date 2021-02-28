Прокуратура вмешалась в ситуацию с лечением детей дорогостоящими лекарствами на Кубани

Данная ситуация держится на особом контроле у прокуратуры Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на своей странице в Instagram мать 9-летней девочки Екатерина Синебрюкова обратилась в минздрав Краснодарского края с просьбой обеспечить дочь жизненно необходимыми препаратами.

- Препарат жизненно необходим, замене не подлежит, - обратила внимание Екатерина Синебрюкова. - Без данного препарата ребенок не может принимать пищу.

В минздраве сразу же прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что согласно реестру обслуженных рецептов, в 2020 году и за истекший период 2021 года пациентка обеспечена лекарственными препаратами на сумму более 1,9 млн рублей, в том числе 2 февраля семье выданы препараты «Креон» и «Урсофальк».

Но так как мама девочки заявила о том, что в регионе лекарства ждут еще около 30 семей, в ситуацию вмешалась прокуратура.

- По данному факту органы прокуратуры Краснодарского края внесли представление в министерство здравоохранения Краснодарского края, которое в настоящее время находится на рассмотрении. При необходимости органы прокуратуры будут добиваться восстановления прав ребёнка через судебное понуждение. Данная ситуация держится на особом контроле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.