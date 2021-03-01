Последние новости на 1 марта 2021: девочка выпала из окна школы, в МЧС предупредили о гололеде

Последние новости на 1 марта 2021

Последние новости на 1 марта 2021:

25 февраля из окна 3 этажа одной из краснодарских школ выпала 15-летняя ученица. Она выжила, но получила серьезные травмы.

Трехлетнему мальчику из Тимашевска срочно нужна помощь. Будет ли ходить маленький Илья Худоба зависит от того, успеют ли родители собрать деньги на укол.

Мама девочки с редким заболеванием заявила о том, что в регионе дорогостоящего лекарства помимо них ждут еще около 30 семей. Прокуратура вмешалась в ситуацию с лечением детей на Кубани.

С 1 по 3 марта на Кубани пройдет дождь с мокрым снегом. Из-за перепада ночных и дневных температур местами возможен гололед. Водителей просят быть аккуратными на дорогах.

В Краснодарском крае несколько дней держались суровые для южного региона морозы. В горах и ущельях природа успела сотворить уникальные ледяные пейзажи. В Гуамском ущелье туристов восхитило разнообразие сосулек.