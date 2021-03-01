Правительство России поможет Кубани с решением проблемы обмеления рек Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В конце прошлого года администрация Краснодарского края обратилась за помощью к премьер-министру России Михаил Мишустину. Губернатора Кубани Вениамин Кондратьев попросил правительство выделить деньги для решения проблемы вододефицита – на восстановление шест объектов природы протяженность свыше 60 км.

Вопрос об оздоровлении степных рек часто изучался Министерством природных ресурсов и экологии России. Не раз это происходило по поручению кабинета министров.

Сейчас Министерство сельского хозяйства Российской Федерации изучает целесообразность плотин и устройств на таких реках, как Протока, Понура, Кирпили, Сингили, Бейсуг, Ея и их притоках.

Затем ведомство составит предложения по мероприятиям, которые способствуют бесперебойной работе водохозяйственной системы и улучшению экологического состояния водных бассейнов реки Дон. Также оно поднимет вопросы об объемах, источниках и сроках финансирования – приводит слова пресс-службы Правительства России «Известия».

По предварительной информации, восстановление водных ресурсов может стоить более миллиарда рублей. Это объясняется созданием новых проектов и приобретением специального оборудования.

- Если не решить существующие проблемы, то помимо экономических убытков регион может столкнуться и с серьезными последствиями для фауны, – говорит Леонид Ярма, директор НИИ Кубанского государственного аграрного университета.

Сейчас природе Краснодарского края вредит не только большое количество дамп, но и активная работа бизнесменов в пределах русел, водоохранных зон и на водосборе. Поэтому в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации относят ситуацию на степных реках в междуречье Кубани и Дона к числу напряженных.