Более 2 млн туристов отдохнули на Кубани зимой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туристический поток на курорты Краснодарского края растет с каждым годом. Только зимой Кубани посетили более двух миллионов отдыхающих. Это на семь процентов больше, чем было в 2020 году.

– Наш санаторно-курортный комплекс уже научился работать в новых условиях. По итогам трех зимних месяцев мы уже видим рост турпотока в Краснодарский край, — приводит слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ТАСС.

Отмечается, что больше всего туристов привлекли горнолыжные курорты Сочи. В среднем отели здесь были заполнены на 70%, в праздничные дни – на 90%.

На Черном море гостиницы были забиты на 60%, на Азовском – более чем на 30%, предгорье и зоне степей – на 42%.