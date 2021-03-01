Фестиваль искусств Башмета в Сочи будет длиться две недели с 2022 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи будет длиться две недели с 2022 года. Следующее мероприятие станет юбилейным – 15-м в истории.

– Мы увеличимся до полных двух. Пятнадцатый фестиваль состоится с 14 по 27 февраля 2022 года, — приводит слова исполнительного директора смотра Дмитрия Гринченко ТАСС.

Отметим, что ранее продолжительность фестиваля составляла 11 дней. Слоганом 15-го Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета станет фраза: «Сделано в Сочи».

– Таким образом мы решили показать то, что за 14 лет было создано благодаря фестивалю, — пояснил Дмитрий Гринченко.

Добавим, что фестиваль Юрия Башмета объединяет в себе различные виды искусств: академическую, джазовую и фольклорную музыку, театр, а также оперу и балет.