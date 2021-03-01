Сириус получит спортивный парк площадью 45 тысяч квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральная территория Сириус получит новый спортивный парк площадь 45 000 квадратных метров. Его откроет одноименный образовательный центр. Он появится прямо на берегу Черного моря, около малой ледовой арены «Шайба».

- Здесь оборудуют площадки для футбола, баскетбола, стритбола, пляжного волейбола, танцев, фитнеса, а также два бассейна и современные уличные тренажеры для кроссфита и воркаута, – заявил заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению «Спорт» Дмитрий Савин в интервью ТАСС.

Также в парке появятся раздевалки, душевые, современный медицинский пункт, амфитеатр и творческое пространство для концертов и лекцией.

Отмечается, что спортивный городок будет открыт для всех желающих. Парк введут в эксплуатацию в мае – июне 2021 года.