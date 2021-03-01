Фото: администрацмя Краснодара

Ежегодный женский забег отменен на Кубани. Он был запланирован на утро 7 марта сразу в двух городах края: Краснодаре и Сочи. По задумке организаторов, участницы должны были пробежать 3 километра в розовых юбках-пачках.

Накануне они сообщили об отмене мероприятия и напомнили, что ранее краевой Роспотребнадзор запретил проведение в Краснодаре забега Hard Run 21 февраля.

– Мы не можем рисковать вашими ожиданиями. Со стороны организатора, мероприятие полностью готово: сшиты юбочки, изготовлены медали–кулоны, укомплектованы стартовые пакеты от партнеров, – заявили организаторы.

Отмечается, что в ближайшее время участники получат полную стоимость оплаченных слотов.