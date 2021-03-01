Лабинская школа искусств заработала после масштабной реконструкции

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Лабинская школа искусств возобновила работу после масштабной реконструкции, которая велась с конца 2018 года. Реставрация объекта происходила по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Она прошла в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

- Школе искусств в Лабинске больше 60 лет. Основное здание учреждения признали аварийным, но даже в случае ремонта оно не смогло бы вместить всех детей, которые сегодня хотят заниматься. Поэтому приняли решение переоборудовать для школы здание бывшего ДК, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации края.

В 2007 году объект был передан район из краевой собственности, но собственных денег на реконструкцию у него не было. Тогда вопрос о включении школы искусств в краевую программу взял ни личный контроль глава региона.

- Также было закуплено новые музыкальные инструменты, современное оборудование, учебные материалы на сумму 12 млн рублей. В школе искусств появились отделение хореографии и концертный зал на 200 мест, театральный зал и зал для занятий хора, инструментальные и костюмерные кабинеты. Прилегающую к зданию территорию благоустроили. Теперь в школе смогут заниматься 685 детей, – добавили в администрации.

Участие в церемонии открытия заведения приняли депутат Госдумы РФ Натальи Костенко и руководство краевого министерства культуры и Лабинского района.

Отмечается, что в 2021-м на Кубани будут реконструировать школы искусств по нацпроекту «Культура». Только в этом году ожидают обновления четыре муниципальных учреждений в Анапе, Краснодаре, поселке Ильском Северского района и станице Полтавской Красноармейского района.