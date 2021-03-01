Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 февраля выросло на 150

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края раскрыл подробности о новых случаях заражения инфекцией в регионе. Ситуация с распространением коронавирусом на Кубани остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости.

По данным на 1 марта за сутки в Краснодарском крае подтверждено 150 новых случаев заболеваемости человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Армавир, здесь выявили 43, 21 и 14 новых случаев соответственно.

- Большое количество инфицированных за сутки также было замечено в Новороссийске и Тихорецком районе. Здесь по девять подтвержденных случаев заражения. Семь человек с коронавирусом выявили в Анапе, шесть – в Кавказвском районе, по пять – в Новопокровском, Выселковском, Динском, Отрадненском и Апшеронском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Меньше всего зараженных в Геленджике – здесь три новых пациента с коронавирусом. По два случая – в Ейском, Белоглинском, Белореченском, Красноармейском, Усть-Лабинском и Славянском районах. Единичные заражения зафиксированы в Староминском, Гулькевичском и Новокубанском районах.

Также известно, что среди заболевших за сутки двое сетей. В настоящее время 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах сейчас лечатся 1152 человек с ковидом, на дому – 2254 жителя.