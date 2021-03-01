В хуторах Краснодарского края МТС разворачивает сети 4G

С начала 2021 года мобильный интернет 4G стал доступен еще для 4 000 кубанцев. В большинстве малых хуторов МТС – единственный оператор скоростного мобильного интернета. Самый малочисленный пункт из вновь покрытых – Дальний Староминского района. Там проживает 231 человек.

Программу цифровизации малых населенных пунктов Краснодарского края МТС реализует с 2017 года. С тех пор возможность звонить и выходить в интернет с мобильного телефона получили более, чем 200 000 жителей горных, предгорных и труднодоступных мест Кубани и Адыгеи. Зачастую у сельчан на момент прихода МТС отсутствует и голосовая связь. До конца года планируется развернуть новые сети и улучшить связь еще минимум в 20 малых населенных пунктах края.

Директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый отметил: «Мобильная связь и интернет сегодня – это больше, чем просто возможность общения. Хотя в хуторах, где сеть появляется впервые, жители радуются даже такому минимуму. В новых реалиях быстрый интернет – это необходимость и сопричастность большому миру. Здесь можно учиться, лечиться, решать вопросы с документами, находясь в удалении от города. Мы рады, что делаем равными цифровые возможности жителей городов и маленьких поселков».