Бюджет Краснодара получил более 2 млрд рублей доходов

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В 2021-м бюджет Краснодара увеличился на 2 млрд 207 млн рублей. Это 12,7% от годового плана краевой столицы.

- По состоянию на 27 февраля в бюджет города поступило 1 млрд. 276 млн рублей или 115% от наших планов на февраль, – рассказал о доходах Краснодара Александр Чулков, директор департамента финансов мэрии города.

Таким образом, краевой центр перекрыл отставание, которое случилось в январе. Тогда казна Краснодара не досчиталась 125 млн. рублей.

- По итогам первых двух месяцев мы идем с теми бюджетными назначениями, которые спланировали и утвердили вместе с депутатами городской Думы, – сказал глава Краснодара Евгений Первышов.