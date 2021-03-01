Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 1 марта выросло на 15

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным тестом на коронавирус. По данным на 1 марта за последние сутки в регионе ушли из жизни еще 15 человек. У всех заболевших была тяжелая форма COVID-19, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония.

- В Сочи умерли пять местных жителей. Это 3 женщины и 2 мужчин в возрасте от 75 до 86 лет. В Лабинском районе не стало 81-летней жительницы Мостовского района и 83-летнего мужчины из Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В Крымском районе умерли 3 человека с подтвержденным тестом на COVID-19. Это жители Абинского района, Новороссийска и Геленджика в возрасте от 56 до 77 лет. В медучреждениях Армавира не стало 3 местных жителей – мужчин 80 и 93 лет и 65-летней женщины. В Тихорецком районе скончались 72-летний местный житель и 71-летний пациент из Кавказского района.

За время пандемии с коронавирусом скончались 1944 человека.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по последним данным на 1 марта за последние сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 150 человек, среди них – двое детей.