Бесплатные туалеты появятся в краснодарских парках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатные туалеты появятся в краснодарских парках. Они заработают 11 адресам. Об этом стало известно в ходе планерки в городской администрации.

Ранее жители краевого центра не раз жаловались на отсутствие бесплатных туалетов в мегаполисе. Сейчас в краснодарских парках установлено 11 модулей.

Они находятся в скверах Молодежный, Майский, Пограничников, Вишняковский, Фестивальный, Дружбы народов, Мариинский, Казачьей славы, Субботний, на прилегающей территории к Ботаническому саду, а также на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Посещение туалетов в этих местах будет бесплатным.

Обслуживанием модулей займется новый подрядчик. Его выберут 2 марта. Он начнет работу с 15 числа этого месяца.

- Надо посмотреть и по другим территориям с массовым пребыванием граждан — надо расширять сеть таких муниципальных помещений. Мы в состоянии на сегодняшний день предоставлять эту услугу бесплатно, не такая это большая затратная часть, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

График работы туалетов:

с 15 марта по 31 октября – с 10.00 до 22.00;

с 1 ноября по 31 декабря – с 10.00 до 20.00.