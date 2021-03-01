Игрок «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк провел занятие в рамках проекта One Team в Краснодаре

Фото проекта One Team

One Team – глобальный проект, в контексте которого каждый клуб-участник Евролиги и Еврокубка организует собственную программу. Программа нацелена на социализацию через баскетбол детей с особенностями физического развития.

В сезоне 2020/21 «Локо» проводит занятия для детей с нарушением слуха из благотворительного фонда «Анастасия».

Послом проекта One Team является форвард основной команды «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк. Для игрока это почетная миссия и, несмотря на плотный график матчей и тренировок, на занятия не пропускает. Андрей всегда в центре внимания у детей, показывает выполнение упражнений на личном примере, дарит участникам проекта волну позитива.

- Занятия проходят отлично! Дети радостные, видно, что они полюбили баскетбол – это очень круто! Когда я только зашел в зал, то увидел столько улыбок ребят, что у меня сразу же появились положительные эмоции. Кстати, все ребята хорошо обучаемые. В начале у них были небольшие трудности с простыми элементами, а потом они научились ловко вести мяч, освоили дриблинг и стали забивать из-под кольца. В общем, ребята крутые и я очень рад принимать участие в таком проекте,- рассказал Андрей Мартюк, посол проекта One Team

В этом году «Локо» проводит занятия проекта One Team при поддержке благотворительного фонда «Анастасия» и клиники современной хирургии «Здрава». Представители фонда отмечают, что главные цели проекта уже практически выполнены – дети социализировались, стали общительней и влюбились в баскетбол.

С нами согласен и опытный тренер команды «Локо-2005» Пётр Панин, который помогает проводить занятия для ребят из One Team.

- Благодаря занятиям баскетболом дети начали дружить за пределами площадки. Они стали больше общаться в школе, встречаться после уроков, проводить времени на свежем воздухе, ходить в кино. Занятия One Team дарят ребятам позитив и делают их счастливыми,- отметил Петр Панин, тренер проекта One Team

До конца сезона ребят ждет ещё 6 занятий.