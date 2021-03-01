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Мэр Краснодара назвал причину появления фекального моря на улице Солнечной. Евгений Первышов заявил, что водооткачивающая техника будет работать в районе, пока вопрос с подтоплением не решится.

- Похожая ситуация была в Восточно-Кругликовском микрорайоне, где до сих пор постоянно проводим прочистку сетей. Каждую неделю там работает ООО «Краснодар Водоканал». И постоянно из фекального коллектора достают отходы, которые попадают из квартир жителей в канализацию и вызывают заторы, – написал мэр Краснодара в Телеграме.

Евгений Первышов отметил, что основная причина засоров сетей – влажные салфетки и бытовые отходы. Они не растворяются в воде и образуют заторы. - Продолжим замену коллектора на более мощный на улице Солнечной от Московской до Российской и от Солнечной до улицы 40-летия Победы по Российской, – резюмировал мэр Краснодара.

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