Реконструкция центральной теплосети Кореновска решит проблему подачи тепла в дома 18 тысяч жителей

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Масштабные работы по замене тепловых сетей в Кореновске начались еще в 2019 году. Завершить реконструкцию теплотрасс намечено в августе 2021 года.

До этого сети теплоснабжения на улице Щорса в райцентре не ремонтировались ни разу за последние 40 лет, и они почти полностью пришли в негодность. В ходе работ уже обновлена почти половина сетей.

26 млн рублей на реконструкцию центральной теплосети Кореновска из краевого бюджета добавлено решением сессии ЗСК.

- Сумма значительная, и мы должны быть уверены, что следующий отопительный сезон жители города проведут без аварий, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Власти Кореновска уже начали конкурсные процедуры по выбору подрядчика для завершения работ. В этом году в планах построить еще 1,2 км.

– До августа закончим работы и всех потребителей переключим на новую теплотрассу, – сказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

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