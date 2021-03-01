В селе Кепша Адлерского района Сочи открывается новый ФАП

Фото мэрии Сочи

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Кепша Адлерского района курорта создан в рамках профильного нацпроекта. Пункт оснащен всем необходимым для оказания доврачебной и профилактической помощи взрослым и детям.

Теперь более 300 жителей горного села могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

- Ранее граждане были вынуждены обращаться за консультацией врача в Красную Поляну, расположенную в 30 километрах от села, – рассказал начальник управления социальной политики мэрии Сочи Александр Митников.

В новом здании ФАПе расположены процедурный кабинет, комната ожидания, а также санитарная комната для маломобильных граждан.

Здесь будут работать фельдшер и медсестра.

В 2021 году в Сочи также планируется строительство еще двух офисов врачей общей практики. Они появятся в ауле Хаджико в Лазаревском, и селе Орёл-Изумруд Адлерского района.

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