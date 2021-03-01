Умер выдающийся артист Кубани

Фото КП Кубань

Юрий Мерденов еще в 1951 году начал выступления в цирке в аттракционе «Джигиты Али-Бек». В 1974 году в Краснодарском цирке артист создает новый конный номер «Кубанские казаки».

За эту работу автор и исполнители номера удостоены звания лауреатов Всесоюзного конкурса артистов цирка.

Свои соболезнования родным и близким выдающегося артиста выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- За свои заслуги Мерденов был удостоен множества наград: народный артист РСФСР, заслуженный артист Краснодарского края, маэстро конной дрессуры. Мы запомним его, как жизнерадостного человека который был по-настоящему предан своему делу. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Петровича,- написал глава региона в соцсетях.