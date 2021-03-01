Полицией на Кубани задержан крупный фальшивомонетчик

Фото Светланы Маковеевой

Оперативниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кубани задержан крупный фальшивомонетчик.

Уже почти 2 года полицией в регионе выявляются многочисленные факты распространения поддельных купюр номиналом в 500 и 1000 рублей.

По данным экспертов, все изъятые банкноты были изготовлены одинаковым способом.

Наконец оперативникам удалось установить личность фальшивомонетчика. Им оказался гражданин одной из стран Закавказья. Мужчину задержали с поличным, когда он сбывал очередную фальшивую купюру на рынке в Геленджике.

- В автомобиле фигуранта оперативниками были найдены еще 43 поддельных банкноты. При обыске по месту предполагаемого изготовления фальшивок обнаружены печатное оборудование, самодельные клише с водяными знаками, заготовки магнитной ленты, а также бумага для печати,- сообщает ГУ МВД по краю.

Следователями установлены, как минимум, 12 эпизодов реализации поддельных денег на рынках Краснодара, Сочи и Туапсинского района. А в общей сложности злоумышленник может быть причастен к незаконному обороту более 600 подделок.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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