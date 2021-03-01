В 2021 году экспонаты постоянной выставки краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко оцифруют

Фото администрации КК

При помощи мобильного приложения «Артефакт» оцифровано уже более 30 произведений экспозиции музея имени Ф.А. Коваленко.

Теперь любой посетитель сможет самостоятельно получать исчерпывающую информацию о любом экспонате.

Сейчас на платформе «Артефакт» представлено 34 экспоната из экспозиции «Русское искусство XVI - начала XX века». Музей намерен продолжить оцифровку всех оставшихся произведений.

Кроме того, в 2022 году намечено открыть мультимедийный ресурс и в государственном историко-археологическом музее им. Е.Д. Фелицына.

- В 2019-2020 году музей приобрел специализированное программное и техническое оборудование для оцифровки предметов экспозиции в 3D формате. Также организована Wi-Fi зона для бесплатного скачивания мобильного приложения «Артефакт»,- сообщает краевое министерство культуры.