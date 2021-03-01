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В 2021 году экспонаты постоянной выставки краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко оцифруют

Теперь любой посетитель сможет самостоятельно получать исчерпывающую информацию о любом экспонате
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

При помощи мобильного приложения «Артефакт» оцифровано уже более 30 произведений экспозиции музея имени Ф.А. Коваленко.

Теперь любой посетитель сможет самостоятельно получать исчерпывающую информацию о любом экспонате.

Сейчас на платформе «Артефакт» представлено 34 экспоната из экспозиции «Русское искусство XVI - начала XX века». Музей намерен продолжить оцифровку всех оставшихся произведений.

Кроме того, в 2022 году намечено открыть мультимедийный ресурс и в государственном историко-археологическом музее им. Е.Д. Фелицына.

- В 2019-2020 году музей приобрел специализированное программное и техническое оборудование для оцифровки предметов экспозиции в 3D формате. Также организована Wi-Fi зона для бесплатного скачивания мобильного приложения «Артефакт»,- сообщает краевое министерство культуры.